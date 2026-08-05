Edremit’te otomobil ağaca çarptı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki çınar ağaçlarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07: 00 sıralarında Edremit Altınoluk Mahallesi Özdemir Kent Sitesi önünde meydana geldi. S.B. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çınar ağaçlarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışma yaşanmazken, kazada yaralanan sürücü S.B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı.
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