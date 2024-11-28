Edremit\'te Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde alev topuna dönen kamyonet itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Altınoluk Mahallesi Basın Sitesi önünde park halinde olan G.A.'ya ait 10 AEV 788 plakalı kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet ekipleri çalışması ile söndürüldü. Yangın sonucunda araçta büyük maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR