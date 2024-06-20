Edremit'te Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edremit'te Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Edremit\'te Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

20.06.2024 19:22
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavdaga 2 kişi hayatını kaybetti. Kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Yolören Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde daha önceden aralarında husumet olan iki grup karşılaştı. Çıkan silahlı kavgada N.G. ve A.Ü. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.Ü. (38) ve N.G.'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olaya karışan 4 kişi silahları ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı. Silahlı kavga anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te Silahlı Kavga: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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