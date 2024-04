Edremit\'te Silahlı Kavga: 3 Tutuklama

3.Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi 422. Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup karşılaştı. İki taraf arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.Y. motosikletindeki ruhsatsız tüfeği alarak havaya ateş ederken, arkadaşı P.G. de ruhsatsız tabanca ile rastgele ateş etti. Bunun üzerine D.Y., M.Y. ve S.Y., ikametlerinden aldıkları ruhsatsız tüfeklerle diğer gruba karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan İ.Y., P.G., S.Y. ile 18 yaşından küçük M.Y. ve D.Y.'i olayda kullandıklar 1 adet Beretta marka ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18 yaşından küçük M.Y. ve D.Y. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, S.Y., İ.Y. ve P.G. ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR