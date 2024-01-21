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Edremit'te Tost Makinesi ve Elektrik Süpürgesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edremit'te Tost Makinesi ve Elektrik Süpürgesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içerisine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Edremit\'te Tost Makinesi ve Elektrik Süpürgesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
21.01.2024 - 15:01,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince 2 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içerisine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik birimlerince geçtiğimiz gün Edremit ilçesinde 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, tost makinesi ve elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş şekilde 2 parça halinde 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri yakalanan R.Ç. ve B.İ. (26) adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Tost Makinesi ve Elektrik Süpürgesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit'te Tost Makinesi ve Elektrik Süpürgesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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