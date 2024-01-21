Edremit\'te Tost Makinesi ve Elektrik Süpürgesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince 2 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içerisine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik birimlerince geçtiğimiz gün Edremit ilçesinde 2 şahsa yönelik yapılan operasyonda şahıslara ait araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada, tost makinesi ve elektrik süpürgesi içerisine gizlenmiş şekilde 2 parça halinde 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri yakalanan R.Ç. ve B.İ. (26) adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlattı. - BALIKESİR