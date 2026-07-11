Edremit'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Edremit'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edremit\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
11.07.2026 10:13
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Van'ın Edremit ilçesinde otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece Edremit Gebze Su Sporları Merkezi önünde meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 72 ABA 037 Hyundai Accent markam otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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