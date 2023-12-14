 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edremit'te yapılan huzur operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edremit'te yapılan huzur operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için yapılan huzur operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Edremit\'te yapılan huzur operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı
14.12.2023 - 13:19,  Güncelleme: 13:21
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 zanlı yakalandı.

İlçe genelinde mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında 1025 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 18 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahla ait 4 adet kartuş, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 29 mermi ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonda 17 umuma açık alan denetlendi. Trafik uygulamasında ise 64 araç kontrol edildi. 12 araçla ilgili sürücülere toplam 24 bin 360 lira trafik cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi, 63 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan toplam 224 personel ile yapılan uygulama gece boyunca sürdü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Güvenlik, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edremit'te yapılan huzur operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit'te yapılan huzur operasyonunda 18 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement