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EDS panosuna çarpan araç dereye yuvarlandı, alkollü sürücü ağır yaralandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında alkollü bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç, Elektronik Denetleme Sistemi panosuna çarptıktan sonra dereye yuvarlandı. Kaza sonucunda sürücü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahılı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu tespit edilen U.Ç. idaresindeki 45 HA 6867 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki EDS panosuna çarptı ve ardından dereye yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü U.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.