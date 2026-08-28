Efeler\'de Yangın Kontrol Altında

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte kuru otların tutuşması sonucu alevler kısa sürede yayıldı. Öte yandan aynı bölgenin başka bir noktasında da alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, iki yarı noktadaki alevlere müdahale ederken, alevler zaman zaman bölgede bulunan evleri de tehdit etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.