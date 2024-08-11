Efes Antik Kenti\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir Selçuk'ta bulunan Efes Antik Kenti girişine yakın bir bölgede otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alındığını açıklayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu; vatandaşlarımızı ehemmiyetli olmaya davet ediyorum" dedi.

Yangın, öğle saatlerinde Efes Antik Kenti alt kapısına yakın bir bölgede çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme uçağının yanı sıra itfaiye ve arazözlerle yangına müdahale edildi. Antik kentin gişelerine kadar yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Başkan Ceritoplu Sengel: "8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu"

Efes Antik Kenti alt kapısında, stadyuma yakın bir yerde yangın olduğu ihbarını aldık. Her ne kadar soruşturma tamamlanmış olmasa da tahminlerimize göre yine bir insan kusuru var. Atılmış olan sigara izmariti, 8 bin 600 yıllık bir tarihin yok olmasına sebep oluyordu. Allah'tan acil müdahale edildi. Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle antik kentin gişelerine kadar gelen bir yangından söz ediyoruz. Vatandaşlarımızı ehemmiyetli olmaya davet ediyorum. Geçmiş olsun Efes, geçmiş olsun Selçuk diyorum" diye konuştu. - İZMİR