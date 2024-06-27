Ege Bölgesinde Hırsızlık Yapan Firari Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ege Bölgesinde Hırsızlık Yapan Firari Şahıs Yakalandı

Ege Bölgesinde Hırsızlık Yapan Firari Şahıs Yakalandı

Ege bölgesinde birçok ilde hırsızlık yapan ve 20 yıl hapis cezası bulunan T.S. isimli şahıs, Nazilli Şirinevler Mahallesindeki bir ikamette polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın 18 ayrı hırsızlık suçundan arandığı, 34 suç kaydı bulunduğu ve Aydın, Denizli ve İzmir illerinde de hırsızlık yaptığı tespit edildi. Şahsın işlemleri devam etmektedir.

27.06.2024 19:22
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Ege bölgesinde bir çok ilde hırsızlık yapan 20 yıl hapis cezası bulunan polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon ile yakalandı.

Ege bölgesindeki birçok ilde hırsızlık yapan T.S.isimli şahsın Nazilli Şirinevler Mahallesinde bir ikamette olduğunu öğrenen Asayiş Büro amirliği ekipleri adresi izlemeye aldı. Yaklaşık 7 saatlik takibin ardından şahıs yakalandı. Şahsın 18 ayrı hırsızlıktan aranması, 34 suç kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ayrıca bunlardan başka Aydın Denizli ve İzmir illerinde de hırsızlık yaptığı ve tespitinin yapıldığı ve bu dosyalardan da firari olduğu anlaşıldı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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