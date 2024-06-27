Ege Bölgesinde Hırsızlık Yapan Firari Şahıs Yakalandı

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Ege bölgesinde bir çok ilde hırsızlık yapan 20 yıl hapis cezası bulunan polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon ile yakalandı.

Ege bölgesindeki birçok ilde hırsızlık yapan T.S.isimli şahsın Nazilli Şirinevler Mahallesinde bir ikamette olduğunu öğrenen Asayiş Büro amirliği ekipleri adresi izlemeye aldı. Yaklaşık 7 saatlik takibin ardından şahıs yakalandı. Şahsın 18 ayrı hırsızlıktan aranması, 34 suç kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ayrıca bunlardan başka Aydın Denizli ve İzmir illerinde de hırsızlık yaptığı ve tespitinin yapıldığı ve bu dosyalardan da firari olduğu anlaşıldı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN