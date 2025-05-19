Ege'de 19 Deprem Meydana Geldi

Aydın, İzmir ve Muğla ile Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 depremmeydana geldi. Son deprem saat 15: 58'de Germencik Hıdrıbeyli'de yaşandı. Ege Bölgesi'nde yaşanan hafif şiddetteki depremlerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Merkezüssü Germencik Hıdırbeyli Mahallesi olan depren saat 15: 58'de meydana geldi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

Bu arada gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. - AYDIN