Ege'de yasa dışı geçiş denetimlerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı, 20'si kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ege'de yasa dışı geçiş denetimlerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı, 20'si kurtarıldı

Ege\'de yasa dışı geçiş denetimlerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı, 20\'si kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı. Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 20 göçmen ise kurtarılarak, toplam 76 kişi işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren 20 düzensiz göçmen ise ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege'de düzensiz göçle mücadele ve arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. 1 Eylül tarihinde İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde icra edilen operasyonlarda, düzensiz göçmenlere yönelik hem yakalama hem de hayat kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Karada ve denizde yakalama faaliyetleri

Yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik ilk operasyon Seferihisar açıklarında yapıldı. 1 Eylül saat 04.30 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 4'ü çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 10.40'ta ise Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Urla ilçesi Demircili Koyu mevkiinde kara üzerinde bir grup göçmen tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-7), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Urla/Koldestim) ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, müştereken yürüttükleri operasyonla karada gizlenmeye çalışan 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Sürüklenen bottaki göçmenlere kurtarma operasyonu

Yakalamaların yanı sıra denizde hayat mücadelesi veren göçmenler için de arama kurtarma faaliyeti icra edildi. 1 Eylül saat 09.10'da Urla ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine derhal bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86), denizin ortasında mahsur kalan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan, 15 Çad, 3 Sudan, 5 Kamerun, 1 Etiyopya, 10 Yemen, 8 Somali, 6 Afganistan, 2 Senegal, 2 Angola, 1 Haiti, 14 Yemen, 6 Filistin, 2 Irak, 1 Fas asıllı toplam 76 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Seferihisar, 3. Sayfa, Göçmen, İzmir, Urla, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ege'de yasa dışı geçiş denetimlerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı, 20'si kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu

11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 11:45:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ege'de yasa dışı geçiş denetimlerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı, 20'si kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement