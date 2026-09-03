Ege\'de yasa dışı geçiş denetimlerinde 76 düzensiz göçmen yakalandı, 20\'si kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren 20 düzensiz göçmen ise ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege'de düzensiz göçle mücadele ve arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. 1 Eylül tarihinde İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerinde icra edilen operasyonlarda, düzensiz göçmenlere yönelik hem yakalama hem de hayat kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Karada ve denizde yakalama faaliyetleri

Yasa dışı geçişleri engellemeye yönelik ilk operasyon Seferihisar açıklarında yapıldı. 1 Eylül saat 04.30 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 4'ü çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 10.40'ta ise Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Urla ilçesi Demircili Koyu mevkiinde kara üzerinde bir grup göçmen tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu (KB-7), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Urla/Koldestim) ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, müştereken yürüttükleri operasyonla karada gizlenmeye çalışan 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Sürüklenen bottaki göçmenlere kurtarma operasyonu

Yakalamaların yanı sıra denizde hayat mücadelesi veren göçmenler için de arama kurtarma faaliyeti icra edildi. 1 Eylül saat 09.10'da Urla ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. İhbar üzerine derhal bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86), denizin ortasında mahsur kalan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan, 15 Çad, 3 Sudan, 5 Kamerun, 1 Etiyopya, 10 Yemen, 8 Somali, 6 Afganistan, 2 Senegal, 2 Angola, 1 Haiti, 14 Yemen, 6 Filistin, 2 Irak, 1 Fas asıllı toplam 76 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.