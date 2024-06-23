Eğirdir Gölü'nde 7 Adet El Bombası Bulundu - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde 7 Adet El Bombası Bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İnceleme sonucunda göldeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor. Son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu.

23.06.2024 21:20
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu.

Olay, Eğirdir ilçesi Babasultan mevkii halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzmek için Eğirdir Gölü'ne giren bir vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, plajı giriş ve çıkışlara kapattı. Suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulunmuştu. Böylece son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Gölü'nde 7 Adet El Bombası Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nde 7 Adet El Bombası Bulundu - Son Dakika
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