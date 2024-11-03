Eğirdir Gölü'ndeki düdenler kapatılıyor

3.Sayfa

Eğirdir Gölü'nde oluşan düdenler iş makineleriyle kapatılıyor

ISPARTA - Kuraklıkla mücadele eden Eğirdir Gölü'nde ortaya çıkan düdenler Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kapatılıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan, gün boyu 7 farklı renge bürünen ve son yıllarda kuraklıkla mücadele eden Eğirdir Gölü için DSİ harekete geçti. Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve son yıllarda yaşanan kuraklık ve su seviyesinin azalmasıyla Eğirdir Gölü'nde ortaya çıkan düdenler, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kapatılıyor. Barla Köyü- Boyalı- Süpürgelik mevkiinde bulunan devasa Düdenler, ekiplerin çalışmasıyla kapatılmaya başlandı. Söz konusu düdenlerden, suyun nereye gittiği bilinemezken, DSİ tarafından 1974 -1976 yılları arasında aynı bölgede düden kapatma çalışması yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, düden kapatma çalışmalarının yaklaşık 1 hafta süreceğini söylediler.