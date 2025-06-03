Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü
03.06.2025 13:18  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü
Haber Videosu

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan uçağın pilotu, arazideki tümsekler nedeniyle ters dönen uçaktan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri pilotu Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bugün saat bildirilmeyen saatlerde bir eğitim uçağı kazası meydana geldi. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan eğitim seferi için kalkan tek motorlu uçak, henüz belirlenemeyen teknik nedenlerle zorunlu iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı.

PİLOT YARALANDI

Edinilen bilgilere göre, eğitim uçağı Dodurga beldesi semalarında seyir halindeyken pilot zorunlu iniş kararı aldı. Ancak iniş esnasında arazideki tümsekler nedeniyle uçak ters döndü. Bu durumda uçağın içinde sıkışan pilot yaralandı.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Uçak kazası ihbarının ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansları, Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli intikal etti.

Koordineli çalışma sonrasında yaralı pilot, uçak enkazından güvenli şekilde çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan pilotun durumunun iyi olduğu belirlendi.

Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü

YARALI PİLOT TEDAVİ ALTINDA

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı pilot, 112 Acil Servis ambulansıyla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberler.com Özel, Hastane, Dodurga, Bozüyük, Bilecik, 3-sayfa, Güncel, Pilot, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:18:01. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptığı sırada ters döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.