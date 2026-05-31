Eğlence Çayı\'nda Genç Kayboldu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için Eğlence Çayı'na giren genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Genci bulmak için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkisinde bulunan Eğlence Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla çaya giren genç bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gencin bulunması için çayda ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ADANA