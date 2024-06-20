Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı araç kanala uçarak ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı araç kanala uçarak ters döndü: 1 yaralı

Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı araç kanala uçarak ters döndü: 1 yaralı Antalya'da bariyerleri aşarak kanala uçan araç ters döndü.

20.06.2024 10:18
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Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı araç kanala uçarak ters döndü: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da bariyerleri aşarak kanala uçan araç ters döndü. Araç sürücüsünün kısa süre önce ehliyetine el konulduğu ve aracı da ağabeyinden habersiz olarak aldığı ortaya çıktı. Kardeşinin daha öncede farklı bir araçla kazaya karıştığını ve o aracıda pert ettiğini belirten öfkeli ağabeyi 'Koca adam oldu, bir türlü akıllanmıyor' diyerek sitemini dile getirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Düden Caddesi ile Şehit Musa Özkan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bir aracın yol kenarında bulunan bariyeri aşarak kanala uçtuğu ve araç içerisinde şahısların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi kanal içerisinde ters dönmüş vaziyetteki 20 AR 851 plakalı araç içerisindeki Çağlar Ç.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Çağlar Ç. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracı ağabeyinden habersiz almış

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar araçta 2-3 kişinin bulunduğunu, sürücü hariç diğerlerinin kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak uzaklaştıklarını belirtti. Olayı haber alarak kaza yerine gelen Çağlar Ç.'nin ağabeyi de, kardeşinin aracı kendisinden habersiz aldığını ve ehliyetine kısa süre önce el konulduğunu söyledi. Kardeşinin daha öncede farklı bir araçla kazaya karıştığını ve o aracıda pert ettiğini belirten öfkeli ağabey 'Koca adam oldu, bir türlü akıllanmıyor' diyerek sitemini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı araç kanala uçarak ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika

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