Ehliyetsiz Elektrikli Bisiklet Sürücüsüne Ağır Ceza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Elektrikli Bisiklet Sürücüsüne Ağır Ceza: 1 Yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz elektrikli bisiklet sürücüsü bir otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisikletteki yolcu yaralanırken, sürücüye 18 bin 677 TL ceza kesildi.

27.03.2025 15:30
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Ehliyetsiz elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Elektrikli bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen kazada 3 tekerlekli elektrikli bisikleti aynı istikamete seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL ceza uyulandı.

Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde meydana gelen trafik kazasında Belediye istikametine gitmekte olan İdris Ş.'nin kullandığı 07 LKY 39 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeyken 4027 sokağa dönmek isteyen Ramazan S.'nın kullandığı 07 AVM 032 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet yandan çarptı. Kazada elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Hatice S. yaralandı.

18 bin 677 TL ceza kesildi

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı yaşlı kadın, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsü Ramazan S.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Elektrikli Bisiklet Sürücüsüne Ağır Ceza: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ehliyetsiz Elektrikli Bisiklet Sürücüsüne Ağır Ceza: 1 Yaralı - Son Dakika
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