Ehliyetsiz Sürücü 5 Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

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Şanlıurfa'da parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan insanlara çarparak 5 çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Dün gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yaşanan kazada, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa K., parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 çocuk hayatını kaybederken 2 yetişkin ile 1 çocuk ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi'nin (7) cenazeleri Siverek ilçesine bağlı Çığırık kırsal Mahallesinde defnedildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ehliyetsiz olarak kullandığı araçla kalabalığın arasına dalıp 5 çocuğu hayattan koparan sürücü Mustafa K., olay yerinden kaçtıktan sonra gece saatlerinde emniyete giderek teslim oldu. İşlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA