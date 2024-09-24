Ehliyetsiz Sürücü Kuryeyi Öldürdü - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Kuryeyi Öldürdü

Ehliyetsiz Sürücü Kuryeyi Öldürdü

Samsun'da ehliyetsiz sürücünün sebep olduğu kazada 23 yaşındaki kurye hayatını kaybetti.

24.09.2024 15:28
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Samsun'da 23 yaşındaki motokuryenin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına başlandı.

Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde 20 Nisan Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.B. idaresindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete çarpmış, ağır yaralanan kurye kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen ehliyetsiz sürücüye ev hapsi verilmişti.

Ehliyetsiz sürücü M.B. hakkında Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması için Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Aydın Artan ve dernek üyeleri adliyeye gelerek meslektaşlarının acılı ailesine destek verdi. Davanın ilk duruşmasında Sefa Şerif Efe'nin babası Ömer Efe, annesi Songül Maraşlı Efe ile avukatları Arslan Bolat duruşmada hazır bulunurken, M.B. ise duruşmaya mazeret bildirip katılmadı.

Baba Ömer Efe ile anne Songül Maraşlı Efe, "23 yaşındaki oğlumu, ehliyetsiz bir sürücünün sorumsuz davranışlarından dolayı kaybettim. 5 aydır derin üzüntü içindeyim. En üst halden cezalandırılmasını istiyorum" dediler.

Mağdur vekili Av. Arslan Bolat, "Sefa Şerif Efe, kuryelik yaparak geçimini sağlamaktaydı. Olay günü ehliyetsiz ve trafik kurallarını ihlal ederek bir kazaya sebebiyet veren sorumsuz bir vatandaşın kurbanı olmuştur. Dosyadaki kaza tespit tutanağı incelendiğinde olayın vahameti ortaya çıkacaktır. Biz sanığın eyleminin bilinçli taksire girdiğini düşünüyoruz. Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanarak cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şikayetçiyiz" diye konuştu.

Duruşmaya zorla getirilmesi

Mahkeme, ehliyetsiz araç sürücüsü M.B.'nin duruşmaya zorla getirilmesine ve bilirkişiden trafik kusur raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Avukat Arslan Bolat, "Bu dosya bir kurye arkadaşımızın vefatıyla ilgili değil, tüm kurye arkadaşların can güvenliğiyle alakalıydı. Her ne kadar savcılık taksirle yaralanma, yani kişinin istemeden yaralanmasına sebep vermeyi düşünmüş ise de, mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede kişinin bilinçli taksirle olabileceği, yani bu kişinin sonucu göre göre yaptığı ihtimali binaen savunmaların alınmasına karar verdi. Bu da bizim için çok önemli bir şey. Burada var olan kurye arkadaşlar ekmeğini yollarda kazanıyor ve diğer sürücüler tarafından görünür olmaları gerekiyor. Bu dava sadece Sefa Efe'nin ailesi tarafından değil, tüm kuryeler tarafından dikkatle takip edilip izlenebiliyor" şeklinde konuştu.

Anne Songül Maraşlı Efe, "Duruşmamız 3 ay sonraya ertelendi. Tek dileğimiz başka canlar yanmasın. Hakime hanıma da özellikle bunu söyledim. Tutuklama olsun, cezasını alsın, başka canlar yanmasın. İnşallah adalet yerini bulur, cezasını çeker" diye konuştu.

Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği adına açıklama yapan Cem Burak Karagülle de "Sefa Şerif Efe kardeşimizin ilk celse davasını gördük. Karşı taraf mahkemeye katılmadı. Önümüzdeki mahkeme 3 ay sonraya ertelendi. Bu durumun yetkililer tarafından güzelce değerlendirilip en ağır ceza verilmesini bekliyoruz. Acımız büyük. Çok konuşmak istemiyoruz. Gün geçtikçe acınız tazeleniyor. Adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücü Kuryeyi Öldürdü - Son Dakika

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