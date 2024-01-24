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Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşının polise mukavemeti pahalıya mal oldu - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşının polise mukavemeti pahalıya mal oldu

Gaziantep'te polise mukavemette bulunan ehliyetsiz şüpheli gözaltına alındı. Şehitkamil ilçesinde durdurulan araçta bulunan sürücü ve arkadaşı, trafik polislerine saldırmaya çalıştı. Şüphelilere yüksek miktarda ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

24.01.2024 - 00:46,
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Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşının polise mukavemeti pahalıya mal oldu

Gaziantep'te polise mukavemette bulunan ehliyetsiz şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra trafik polislerine mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, uygulama noktasında durdurulduktan sonra trafik polislerine mukavemette bulunan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yol uygulaması yapan emniyet ekipleri, N.C.Ç. idaresindeki 27 EM 913 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen N.C.Ç. ve arkadaşı M.O.K., uygulama noktasında görevli trafik polislerine mukavemette bulunarak saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Gözaltına alınan N.C.Ç. ve M.O.K., isimli şüphelilere Karayolları Trafik Kanunun 36/3-a ve 47/1-a maddeleri gereğince 15 bin 989 TL ceza kesilirken, 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşının polise mukavemeti pahalıya mal oldu
Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Ceza, Gözaltı, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşının polise mukavemeti pahalıya mal oldu - Son Dakika


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