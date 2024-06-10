Ehliyetsiz sürücü zabıta aracıyla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ehliyetsiz sürücü zabıta aracıyla çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile zabıta aracının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Polis kontrollerinde sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

10.06.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetsiz sürücü zabıta aracıyla çarpıştı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile zabıta aracının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ni ayıran kavşakta meydana geldi. Çerkezköy yönünden Çorlu istikametine seyreden M.T. idaresindeki zabıta aracı ile dönel kavşaktan dönen M.A. yönetimindeki ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü M.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan kontrollerde M.A.'nın sürücü belgesi olmadığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Zabıta, Çorlu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz sürücü zabıta aracıyla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:47:59. #1.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücü zabıta aracıyla çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement