Ehliyetsiz Sürücüye ve Araç Sahibine Yüksek Cezalar Verildi - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye ve Araç Sahibine Yüksek Cezalar Verildi

İstanbul Bağcılar'da ehliyetsiz araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 18 yaşından küçük sürücüye 47 bin 970 lira, araç sahibine ise 12 bin 977 lira ceza kesildi. Yabancı plakalı araç trafikten ise men edildi.

16.08.2024 13:48
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İstanbul Bağcılar'da ehliyetsiz araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan 18 yaşından küçük sürücüye 47 bin 970 lira, araç sahibine ise 12 bin 977 lira ceza kesildi. Yabancı plakalı araç trafikten ise men edildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan Bağcılar ilçesi Deve kaldırımı Caddesi'ndeki görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipler, cadde üzerinde drift yapıp trafik kurallarını hiçe sayan yabancı plakalı SK2084B9 aracı tespit etti. Yapılan tespit üzerine polis, aracı 18 yaşından küçük ehliyetsiz M.E.H.A.'nın kullandığını belirledi.

Sürücüye ve araç sahibine ceza yağdı

Araç sürücüsü, M.E.H.A.'ya 2918 sayılı KTK'nin 36/3-A (Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak) maddesinden 12 bin 977 TL, 47/1-C (Trafik işaret levhalarına uymamak) maddesinden 690 TL, 47/1-D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan kurallara uymamak) maddesinden 690 TL, 56/1-A (Sürücünün iki şeridi birden kullanması) maddesinden 690 TL, 67/1-D (Drift yapmak) maddesinden 32 bin 233 TL, 73/A (Karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek) maddesinden 690 TL, araç sahibi M.A.'ya 36/3-A (Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılmasına izin vermek) maddesinden 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 60 bin 947 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca SK2084B9 plakalı araç 4458 sayılı Gümrük Kanunu 238. maddesine istinaden trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Sürücüye ve Araç Sahibine Yüksek Cezalar Verildi - Son Dakika

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