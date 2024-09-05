Ekim Apartmanı davasında mühendis belediyeyi suçladı - Son Dakika
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Ekim Apartmanı davasında mühendis belediyeyi suçladı

Ekim Apartmanı davasında mühendis belediyeyi suçladı

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı davasında tutuklu yargılanan mühendis Cüneyt A., projeyi doğru olarak yaptırdığını belirtip, belediyeyi suçladı.

05.09.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı davasında tutuklu yargılanan mühendis Cüneyt A., projeyi doğru olarak yaptırdığını belirtip, "Belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir" diyerek belediyeyi suçladı.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılırken binadaki 42 kişi de yaşamını yitirdi. Soruşturma sonrası tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer E. ve Cem A. ile o dönem işleri nedeniyle Karadağ'da bulunan binanın teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt A. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, Karadağ'da yakalanıp burada 7,5 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye getirilen mühendis Cüneyt A. ile diğer tutuklu sanık müteahhitler Tamer E. ile Cem A., bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Projeyi doğru olarak yaptırdım"

Duruşmada ilk savunmasını yapan Cüneyt A., bina sahibi ve mühendisi olmadığını sadece dışarıdan mühendis olarak görev aldığını belirterek, "O yıl projeyi geçerli olan 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yaptım. Projeyi doğru olarak yaptırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın kanıtıdır. Ayrıca belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir" diyerek tahliyesini talep etti.

Sanık Cüneyt A.'nın avukatı da müvekkilinin dönemin yönetmeliğini yerine getirdiğini ve kaçmadığını ifade ederek, "Müvekkilim uzun süredir işleri nedeniyle yurt dışında yaşamaktadır. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarlayarak tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti ise müteahhitler ve mühendisin tutukluluklarının devamına karar verip, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklemek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekim Apartmanı davasında mühendis belediyeyi suçladı - Son Dakika

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