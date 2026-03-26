'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in yeğeni savunma yaptı - Son Dakika
'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in yeğeni savunma yaptı

26.03.2026 16:07
Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki duruşmada Murat Keleş, itirafçıların iddialarını reddedip hayatında bu kadar parayı bir arada görmediğini ifade etti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 11. oturumunda örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in yeğeni ve örgüt üyesi Zafer Keleş'in oğlu Murat Keleş savunma yaptı. İtirafçı iş insanı Ahmet Sari'nin iddianamede yer alan "Fatih Keleş bizden toplamda 169 milyon 500 bin TL para almıştır. Bu paralar Zafer Keleş veya Murat isimli şahıs tarafından alınmıştır" ifadesine karşı savunma yapan Murat Keleş "Bırakın bu paraları alıp birilerine teslim etmeyi, hayatımda hiçbir bu kadar parayı bir arada bile görmedim" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 11. oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada mahkeme başkanı açıklamalarda bulundu. Mahkeme başkanı, Nisan sonuna kadar ilk duruşmanın tamamlanmasının planlandığını ancak sürenin uzayabileceğini ve 2 Nisan'da ise tutukluluk incelemesi yapılacağını belirtti. Ardından sanık Murat Keleş savunma yaptı.

Murat Keleş hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in yeğeni ve örgüt üyesi Zafer Keleş'in oğlu olduğu belirtilmişti. Murat Keleş'in, Florya' da bulunan Başkanlık Konutunda rüşvet paralarını teslim aldığı, örgüt yöneticisi Adem Soytekin'in şirketlerine aktarılacak paraların naklini sağladığı, örgütün mahrem alanında yer aldığı iddianamede açıklanmıştı. Sanık Keleş'in örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve verilen rüşvetlerin suç örgütü yöneticisi Fatih Keleş'e aktardığı ve "sistem" olarak adlandırılan fona iletilmesini sağlayan şahıslardan olduğu da iddianamede kaydedilmişti.

"Ben amcamı her daim takip eden biri değilim zaman zaman denk geldik"

Keleş savunmasında "Aynı aileden 4 erkek tutukluyuz. Yasadışı hiçbir eyleme karışmadım. Amcamın, babamın yasadışı bir eyleme karıştığına şahit olmadım. 2020 yılından beri İSPER A.Ş.'de çalışmaktayım. Mülakat ile işe girdim. Ben amcamı her daim takip eden biri değilim. Belediyenin resmi dairelerinde zaman zaman denk geldik. Kişisel olarak bir yakınlığım yoktur. Ben motosikleti ile işe gidip gelen sade bir çalışanım. İddianamede benimle ilgili 'kendini Fatih Keleş'in danışmanı olarak tanıtan' ifadesi kullanılmış. Bu doğru değildir. Ben asla danışmanım diye bir ifade kullanmadım. Hakkımda etkin pişmanlık ifadesi dışında somut bir delil bulunmamaktadır" dedi.

"Hayatımda hiçbir bu kadar parayı bir arada bile görmedim"

Öte yandan Murat Keleş, itirafçı iş insanı Ahmet Sari'nin iddianamede yer verilen ifadelerine karşı da savunma yaptı. İddianamede Ahmet Sari, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e çok kez para götürmek zorunda kaldığını söylemişti. İtirafçı Sari "Bu teslimatları Fatih Keleş'in abisi olan Zafer Keleş veya Fatih Keleş'in yeğeni olarak bildiğim Murat isimli şahıs teslim almaktaydı. Fatih Keleş bu süreç içeresinde bizden toplamda 169 milyon 500 bin TL para almıştır. Bu paralar Zafer Keleş veya Murat isimli şahıs tarafından alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

İddialara karşı savunma yapan sanık Murat Keleş "Kendisinden değil para, bir çikolata, bir kalem almışlığım var mıdır sormak isterim. Bırakın Ahmet Sari'den bu paraları alıp birilerine teslim etmeyi, hayatımda hiçbir bu kadar parayı bir arada bile görmedim. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Rüşvet alınan yer olarak 'Başkanlık Konutu' diye bir yerden bahsediliyor. Burası vatandaşlar tarafından kolayca girilebilen, kamuya açık bir alan. Bahsedilen yerler gizli saklı yerler değil. Ortada somut delil olarak ne var? Görüntü kaydı, para transferi, fiziki takip tutanağı yok. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin soyut beyanları var. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Duruşma Murat Keleş'in avukatının savunması ile sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Murat Keleş, Fatih Keleş, 3. Sayfa, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in yeğeni savunma yaptı - Son Dakika

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
SON DAKİKA: 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında örgüt yöneticisi Fatih Keleş'in yeğeni savunma yaptı - Son Dakika
