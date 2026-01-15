İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada jandarmaya mukavemette bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada jandarmaya mukavemette bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldı

15.01.2026 17:25  Güncelleme: 17:29
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin açtığı davada duruşma öncesinde jandarma görevlisine mukavemet edenler hakkında soruşturma başlattı. Duruşma öncesinde yaşanan gerginlik, duruşma salonunun kalabalık olması nedeniyle parti temsilcilerinin jandarmaya tepkisi ile ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin açtığı karşı davanın duruşması öncesi jandarma görevlisine mukavemet olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin açılan davada diplomanın iptal edilmesine karşı açılan "diplomanın iadesi davası" öncesi duruşma salonu önünde gerginlik yaşandı. İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşma öncesi bazı partililer ve milletvekilleri, duruşma salonunun küçük olduğunu, yargılamanın büyük salonda yapılması gerektiğini belirterek, jandarmaya tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sırasında bazı şahıslar, jandarmaya mukavemette bulunarak, hakaret etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu eylemlere ilişkin resen soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Jandarma, 3-sayfa, Son Dakika

İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada jandarmaya mukavemette bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldı
