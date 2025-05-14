Ekrem İmamoğlu Hakaret Suçundan İfade Veriyor

Ekrem İmamoğlu 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ifade veriyor

İSTANBUL - İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma kapsamında Savcılığa SEGBİS aracılığıyla ifade vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürerken, İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatılmıştı. İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu ve bunun üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade verme işlemleri başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifade vermeye başladığı, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.