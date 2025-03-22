Ekrem İmamoğlu Hakkında MASAK Raporu Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Hakkında MASAK Raporu Detayları Ortaya Çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili MASAK raporunda, İmamoğlu'nun çeşitli taşınmazları edindiği ve danışmanlık anlaşmaları yaptığı bilgileri yer aldı. Raporda, İmamoğlu'nun adıyla birlikte FETÖ'yle bağlantılı isimler arasında yapılan danışmanlık anlaşmaları ve suç kayıtları da detaylandırıldı.

22.03.2025 05:43  Güncelleme: 06:03
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Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 TL'lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan Mali Analiz Raporu'nun detayları ortaya çıktı. Raporda Ekrem İmamoğlu'nun adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu, Balıkesir, İstanbul ve Çanakkale illerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği belirtildi. Ekrem İmamoğlu'na babası Hasan İmamoğlu'ndan ise Balıkesir- Erdemir'de konumlu 5 adet taşınmazın bağış yoluyla geçtiği raporda kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu'nun 2020-2025 yılları arasında 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık', 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'basit tehdit', 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'görevi kötüye kullanma', 'cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesin engellemek', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Raporda 'FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak' gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı kaydedildi. Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 TL'lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı konusundaki istihbari nitelikte bilgide adının geçtiği de raporda belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu Hakkında MASAK Raporu Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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