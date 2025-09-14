İmamoğlu'na Hakaret İddianamesi: 2 Yıl 4 Ay Hapis İstemi - Son Dakika
3.Sayfa

İmamoğlu'na Hakaret İddianamesi: 2 Yıl 4 Ay Hapis İstemi

14.09.2025 00:17
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, bir vatandaşa yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, bir vatandaşa yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. İmamoğlu'nun, 26 Ekim 2024 tarihinde katıldığı Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024) alanında dolaştığı sırada, Serkan Şahin (25) isimli vatandaşa yönelik sözleri gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İmamoğlu'nun müştekiye "Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" dediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu 'şüpheli', Serkan Şahin ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda müşteki ile İmamoğlu'nun tesadüfen karşılaştığı, müştekinin İmamoğlu'na 3-5 metre mesafedeyken bir başkasıyla "Burada geziyor da, şehit oldu askerimiz ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı" şeklinde konuştuğu, İmamoğlu'nun bu sözleri duyması üzerine, "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" dediği ve bunun üzerine müşteki Serkan Şahin'in şikayetçi olduğu anlatıldı.

"Müştekinin şahsına değil, eylemine yönelik olarak dile getirdim"

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun da ifadesine yer verildi. İmamoğlu, "Sarf edilen sözler, müştekinin onur, şeref, ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Nezaket dışı, kaba söz niteliğindedir. Sarf edilen sözleri müştekinin şahsına değil, eylemine yönelik olarak dile getirdim" dedi.

Uzlaşma sağlanamadığı belirtildi

Öte yandan iddianamede soruşturmaya konu suçun uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Hazırlanan iddianame kabul edildi

Başsavcılıkça hazırlanan iddianame, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

