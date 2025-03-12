Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasında İkinci Yazı Yazıldı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasında İkinci Yazı Yazıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne ikinci kez yazı yazarak işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

12.03.2025 18:57  Güncelleme: 18:58
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Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne ikinci kez yazı yazdı. Yazıda söz konusu işlemlerin hızlandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu'nca hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermiş, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı yazılmıştı.

Söz konusu yazıda, "YÖK raporu çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UNCN)'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'nca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın araştırma raporu kapsamında, dekanlık tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş, bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması rica olunur" denilmişti.

"Cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığı'mıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur"

Söz konusu yazının devamında ise, "İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise raporların Başsavcılığa gönderilmesi, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza gönderilmesi, ayrıca 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın ivedi bir şekilde Başsavcılığı'mıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur" ifadelerine yer verilmişti.

İşlemlerin hızlandırılması talep edildi

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi'ne ikinci kez yazı yazdı. Söz konusu yazıda ise işlemlerin hızlandırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturmasında İkinci Yazı Yazıldı - Son Dakika

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