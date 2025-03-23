Ekrem İmamoğlu'na Terör ve Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na Terör ve Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklama Talebi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İhale fesadı ve kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan İmamoğlu, 91 şüpheli ile birlikte adliyeye getirildi.

23.03.2025 04:30  Güncelleme: 05:11
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Ekrem İmamoğlu'na 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklama talebi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadenin ardından her iki soruşturmadan da tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri ile Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheliye terör soruşturmasında tutuklama talebi

İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Ali Çalışkan 'terör' soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yolsuzluk soruşturmasında 4 ayrı suçtan tutuklama talebi

Öte yandan İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ise 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'na Terör ve Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklama Talebi - Son Dakika

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