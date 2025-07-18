Ekrem İmamoğlu\'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Ahmet Güneştekin\'in İfadesi Alındı

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına il işkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanatçı Ahmet Güneştekin, "Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destekte bulunmadım. Sosyal medyada kendisini paylaşmadım. Sergime katıldığı için katkısı olan herkese teşekkür etmek maksadıyla paylaşım yapmış olabilirim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

AHMET GÜNEŞTEKİN İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla sanatçı Ahmet Güneştekin'in ifadesi alındı. Güneştekin ifadesinde Ekrem İmamoğlu' nu yaklaşık 6-7 yıldır tanıdığını söyleyerek "Bir sanat sergisinde kendisiyle tanışmıştım. Daha sonra atölyemi ziyaret etti. Sergi teklifinde bulundu. Feshane'de sergi düzenledim. Serginin sponsorları arasında İBB yoktur. Sergilerime sponsor olanlar iş dünyasından bilinin insanlar ve firmalardır. Düzenlediğim başka sergileri de Ekrem İmamoğlu ziyaret etmiştir. Birçok siyasetçi ve iş insanı sergilerimi ziyaret eder. Eserlerimi alır. Dünya çapında bilinen bir sanatçıyım" dedi.

"BİNAYI EKREM İMAMOĞLU ADINA SATIN ALMADIM"

"Venedik' te 17. yüzyıldan kalma bir tarihi binayı 2022 yılında satın aldım" ifadelerini kullanan Güneştekin şöyle konuştu: "Satın alma süreci 2021 yılında başladı. Resmiyete kavuşması 2023 yıldır. Satın alma başvurusunu ise 2020 yılında yapmıştım. Yüzlerce sanatçı başvuruda bulundu. Ancak satın alma kriterlerini sağladığım için binayı sanatçı fonuyla ben satın aldım. Sanatçı fonu binanın değerinin yüzde 30-40 değerinin altında satılmasına ilişkindir. Yaklaşık 6 milyon Euro ödeme yaptım. Para transferi Türkiye' de bulunan hesaplarımdan gitti.

Binayı satın aldığım dönemde eser satışlarım çok yüksekti. En yüksek vergiyi ödeyen sanatçıydım. Yapmış olduğum bu ödemede MASAK kontrolünden geçti. Bu binayı kendi paramla satın aldım. Ekrem İmamoğlu'nun bir katkısı olmamıştır. Binayı da Ekrem İmamoğlu adına satın almadım. Bina bana aittir. Bu bina tarihi eser olduğu için ismini değiştirmem söz konusu değildir."

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Güneştekin ifadesinin devamında ise "Eserlerim üzerinden para aklama durumu da söz konusu değildir. Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destekte bulunmadım. Sosyal medyada kendisini paylaşmadım. Sergime katıldığı için katkısı olan herkese teşekkür etmek maksadıyla paylaşım yapmış olabilirim. Doğuş grubunun metro ihalesi aldığını bilmiyorum. Galataport' ta benden sanat eseri istediler. Kendilerine eser verdim.

Yurtdışı bankalarında hesabım bulunmamaktadır. Sadece Venedik'teki binayı satın almak için para transferi yaptım. Mahir Polat'ı İBB mirasın başında olmasından dolayı tanıyorum. Bu zamana kadar yaptığım sergilerin hiç birine kamu kuruluşları sponsor olmasını istemedim. Dolayısıyla İBB'nin imkanlarından yararlanmam, haksız kazanç sağlamam da mümkün değildir" sözlerini sarf etti.