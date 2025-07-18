Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Ahmet Güneştekin'in İfadesi Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Ahmet Güneştekin'in İfadesi Alındı

Ekrem İmamoğlu\'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Ahmet Güneştekin\'in İfadesi Alındı
18.07.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sanatçı Ahmet Güneştekin ifadesini verdi. Güneştekin, İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destek vermediğini ve sergilerinde İBB'nin sponsor olmadığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanatçı Ahmet Güneştekin, "Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destekte bulunmadım. Sosyal medyada kendisini paylaşmadım. Sergime katıldığı için katkısı olan herkese teşekkür etmek maksadıyla paylaşım yapmış olabilirim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

AHMET GÜNEŞTEKİN İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla sanatçı Ahmet Güneştekin'in ifadesi alındı. Güneştekin ifadesinde Ekrem İmamoğlu' nu yaklaşık 6-7 yıldır tanıdığını söyleyerek "Bir sanat sergisinde kendisiyle tanışmıştım. Daha sonra atölyemi ziyaret etti. Sergi teklifinde bulundu. Feshane'de sergi düzenledim. Serginin sponsorları arasında İBB yoktur. Sergilerime sponsor olanlar iş dünyasından bilinin insanlar ve firmalardır. Düzenlediğim başka sergileri de Ekrem İmamoğlu ziyaret etmiştir. Birçok siyasetçi ve iş insanı sergilerimi ziyaret eder. Eserlerimi alır. Dünya çapında bilinen bir sanatçıyım" dedi.

"BİNAYI EKREM İMAMOĞLU ADINA SATIN ALMADIM"

"Venedik' te 17. yüzyıldan kalma bir tarihi binayı 2022 yılında satın aldım" ifadelerini kullanan Güneştekin şöyle konuştu: "Satın alma süreci 2021 yılında başladı. Resmiyete kavuşması 2023 yıldır. Satın alma başvurusunu ise 2020 yılında yapmıştım. Yüzlerce sanatçı başvuruda bulundu. Ancak satın alma kriterlerini sağladığım için binayı sanatçı fonuyla ben satın aldım. Sanatçı fonu binanın değerinin yüzde 30-40 değerinin altında satılmasına ilişkindir. Yaklaşık 6 milyon Euro ödeme yaptım. Para transferi Türkiye' de bulunan hesaplarımdan gitti.

Binayı satın aldığım dönemde eser satışlarım çok yüksekti. En yüksek vergiyi ödeyen sanatçıydım. Yapmış olduğum bu ödemede MASAK kontrolünden geçti. Bu binayı kendi paramla satın aldım. Ekrem İmamoğlu'nun bir katkısı olmamıştır. Binayı da Ekrem İmamoğlu adına satın almadım. Bina bana aittir. Bu bina tarihi eser olduğu için ismini değiştirmem söz konusu değildir."

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Güneştekin ifadesinin devamında ise "Eserlerim üzerinden para aklama durumu da söz konusu değildir. Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destekte bulunmadım. Sosyal medyada kendisini paylaşmadım. Sergime katıldığı için katkısı olan herkese teşekkür etmek maksadıyla paylaşım yapmış olabilirim. Doğuş grubunun metro ihalesi aldığını bilmiyorum. Galataport' ta benden sanat eseri istediler. Kendilerine eser verdim.

Yurtdışı bankalarında hesabım bulunmamaktadır. Sadece Venedik'teki binayı satın almak için para transferi yaptım. Mahir Polat'ı İBB mirasın başında olmasından dolayı tanıyorum. Bu zamana kadar yaptığım sergilerin hiç birine kamu kuruluşları sponsor olmasını istemedim. Dolayısıyla İBB'nin imkanlarından yararlanmam, haksız kazanç sağlamam da mümkün değildir" sözlerini sarf etti.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanlığı, Ahmet Güneştekin, Ekrem İmamoğlu, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Ahmet Güneştekin'in İfadesi Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Adalet Bakanlığı’na 20 bin yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alınacak
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Almanya Başbakanı Merz’den Türkiye’ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye'ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz

17:32
Aralarında ünlü market patronu da var FETÖ’nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
17:01
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
16:40
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
23:20
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
22:29
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
22:01
Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu
Emekli polis, piknik yaparlarken karşılaştığı 3 husumetlisini tabancayla vurdu
21:45
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00’de verecek
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verecek
21:41
LGS’de şaibe iddiaları Meclis’te tansiyonu yükseltti
LGS'de şaibe iddiaları Meclis'te tansiyonu yükseltti
21:40
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
21:27
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 17:44:53. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Ahmet Güneştekin'in İfadesi Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.