Ekrem İmamoğlu'nun başsavcı ile ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun başsavcı ile ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası

16.07.2025 14:21
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Görevinden uzaklaştırılan İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla görülen davada mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu 2 suçtan toplamda, 1 yıl 8 ay hapis cezasına, 1 suçtan...

Görevinden uzaklaştırılan İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla görülen davada mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu 2 suçtan toplamda, 1 yıl 8 ay hapis cezasına, 1 suçtan ise beraatına hükmetti. Ayrıca mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak uygulanmasına da karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmaya 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Öte yandan duruşmaya aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda CHP'li milletvekili ve partili de katıldı.

"Terörün bitmesine katkı sağlayacak her girişimin arkasında olacağız"

Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu, "20 saniyede bir hakkımda iddianame hazırlanıyor. Burada büyük bir tehdit altında olan, resminden bile korkulan Ekrem İmamoğlu var" dedi.

İmamoğlu savunma yaptığı sırada duruşma savcısı İmamoğlu'na, "Neden bana bakarak savunma yapıyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Size bakmam yasak mı?" sorusunu üzerine avukatlar, duruşma savcısına tepki gösterdi ve salonda bulunan seyirciler sloganlar attı. Bunun üzerine mahkeme başkanının, avukatlar ve seyircilere uyarısı sonrası savunmasına devam eden İmamoğlu, "Her türlü iftiraya karşı Ekrem İmamoğlu burada. Mevcut Türkiye zor günlerden geçiyor. Şuan önümüzdeki gündemlerden biri Terörsüz Türkiye. Bu gündem çok önemli. Bizler, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesini her zaman savunacağız. Onlarca askerimizin şehadete yürümesine neden olan terörün bitmesine katkı sağlayacak her girişimin arkasında olacağız. İktidar, ucuz siyaseti ile bizi süreçten dışlayamaz, biz bunun karşısında duracağız. Ülkemiz bir sabotajın içerisindedir. Ana muhalefetin seçilmiş başkanlarına cezaevi uygulamalarıyla yargılama sürecindeyiz. Asla başarılı olamayacaklar. DEM Parti ve MHP'ye sesleniyorum; Bunu kendine fırsat gören zihniyetten kendinizi ayrıştırın. Kayyumlardan vazgeçilmelidir, aksi halde bu sürecin düzgün ilerlemesi imkansızdır. Siyasi müdahale son bulmalıdır. Yargının, kanunun kötüye kullanılmasına, siyasi aparat yapılmasına karşı mücadele edeceğim. Ben gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünmeye devam edeceğim. Bu davanın Çağlayan'dan buraya taşınmasından üzüntü ve öfke duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan İmamoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin beraatını talep ettiler.

2 suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve siyasi yasak kararı

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ekrem İmamoğlu hakkında, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, İmamoğl'nun üzerine atılı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan ise beraatına hükmetti. Ayrıca mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak uygulanmasına da karar verdi

Cezalandırma için heyet arası oylama yapıldığı belirtildi

Öte yandan kararında mahkeme, İmamoğlu'nun cezalandırılması için heyet arası oylama yapıldığını, 'kamu görevlisini hedef gösterme' suçundan 3 hakimde beraatını istedi. 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise oy çokluğu ile cezalandırılmasına karar verildi. 1 hakim, karşı oy olarak tüm suçlardan beraat etmesi için muhalif şerhi koydu. Ancak diğer 2 hakim 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını, 'hedef gösterme' suçundan ise oy çokluğu ile beraatına hükmedildiğini belirtti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'mağdur', Ekrem İmamoğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, mağdur Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık, Sulh Ceza Hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, vazife yaptığı dönemlerde ve halen başta DHKP/C olmak üzere çeşitli silahlı terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği, bu kapsamda terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak tehdit edildiği anlatıldı. İddianamede İmamoğlu'nun, hakkında adli işlem başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında yaptığı konuşmasının silahlı terör örgütlerine hedef gösterme ve servis etme mahiyetinde olduğu, hukuki koruma altına alınan terörle mücadele eden kişilerden biri olan Gürlek'i hedef gösterme suçunu işlediği kaydedildi.

Düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı belirtildi

İddianamede, İmamoğlu'nun "Bak, bak Başsavcı sana söylüyorum. Senin zihnin çürümüş de..." şeklinde söylediği sözle Gürlek'i küçük düşürmeye çalıştığı, sözlerin küçültücü ifade niteliğinde olduğu, düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı aktarıldı.

Görevinin getirdiği konumunu kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi

İmamoğlu'nun mahkemeler nezdindeki kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, görevli tek bilirkişi imiş gibi lanse ederek, gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği, görevinin getirdiği konumu ve nüfusunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı ifade edildi.

7 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Memuriyet hizmetlerinden yoksun bırakılma talebi

Öte yandan iddianamede, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun başsavcı ile ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

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