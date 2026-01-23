Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı dava reddedildi - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı dava reddedildi

23.01.2026 18:54
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline yönelik açılan karşı davayı reddetti. Mahkeme, İmamoğlu'nun iyi niyetinin düşünülmediğini ve üniversitenin sürecinin hukuka uygun olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin açılan karşı davanın İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce reddine hükmedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin açılan karşı dava karara bağlandı.

İmamoğlu'nun iyi niyetinin varlığından uzaklaşıldığı belirtildi

Kararını açıklayan mahkeme bilgi, belge ve tespitlere göre davalı idare elemanlarınca, yatay geçiş sürecinde bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket edildiğini, ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğunu, davacı İmamoğlu'nun iyi niyetinin varlığından uzaklaşıldığını, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olmasının beklenemeyeceğini ve hayatın olağan akışına uygun olmadığını aktardı.

Yatay geçiş sonrasında dahi idareyi aydınlatma noktasında gösterilmesi beklenen özenin ihmal edildiğini belirten mahkeme, dolayısıyla açık hataya vücut veren söz konusu hukuka aykırılık hallerinin yoğunluğu, düzeyi ve niteliği ile geçiş süreci ve sonrasına dair iyi niyet ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmediğini, yatay geçiş işlemi ile yatay geçişe dayalı kazanımlardan olan mezuniyet ve diplomasının iptaline ilişkin dava konusu İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun uyguladığı işleminde hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetti.

Üniversite yönetim kurulunun görevinin fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak olduğunu belirten mahkeme, fakülte yönetim kurulunun görevinin ise öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek olduğunu, üniversite yönetim kurulunun fakülte yönetim kurulunun kararlarına karşı itiraz edilmesi üzerine kararların hukuka uygunluğunu inceleme yetkisi ve görevi olduğunu, dava konusu geri alma işleminde yatay geçiş işlemini tesis eden merci olan İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun münhasıran yetkili olmadığını, usulsüz tebligatın dava konusu işlemi sakat hale getirmeyeceğini, yalnızca dava açma süresini başlatmayacağı ancak zaten 6 Mayıs 2025 tarihinde davanın açıldığını, dolayısıyla yapılan tebligatın davacının hak arama özgürlüğünü zedelemediğini ve davacının hak kaybına uğramadığı anlaşıldığından anılan iddialara itibar edilmediği aktardı.

Davanın reddine hükmedildi

Mahkeme, söz konusu gerekçelerle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere davanın oy birliğiyle reddine hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Mahkeme, Son Dakika

