MASAK raporunda "Selim İmamoğlu" detayı: Para transferleri şüpheli olarak değerlendirildi - Son Dakika
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MASAK raporunda "Selim İmamoğlu" detayı: Para transferleri şüpheli olarak değerlendirildi

MASAK raporunda "Selim İmamoğlu" detayı: Para transferleri şüpheli olarak değerlendirildi
23.06.2025 12:20  Güncelleme: 14:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Rapora göre İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışındaki yat şirketine 2023 ve 2024'de toplam 637 bin 106 Euro tutarında para aktarılması eylemi 'şüpheli' bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde hazırlanan 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

637 BİN 106 EURO GÖNDERİLMİŞ

Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 Euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarıldı.

YURT DIŞINA ŞÜPHELİ PARA GÖNDERİMLERİ RAPORA GİRDİ

Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurtdışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedildi.

"GÖNDERİLEN PARALAR SUÇ GELİRİ"

Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarıldı. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 Euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Oğluna Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Detayları Ortaya Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MASAK raporunda 'Selim İmamoğlu' detayı: Para transferleri şüpheli olarak değerlendirildi - Son Dakika

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