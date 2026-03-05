Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "vatandaşa hakaret" davası düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "vatandaşa hakaret" davası düştü

05.03.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşa yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan yargılandığı davada mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında kaldığı, Ekrem İmamoğlu'nun ise müştekiye ön ödeme yaptığı gerekçesiyle...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir vatandaşa yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan yargılandığı davada mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında kaldığı, Ekrem İmamoğlu'nun ise müştekiye ön ödeme yaptığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, 26 Ekim 2024 tarihinde katıldığı Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024) alanında dolaştığı sırada, Serkan Şahin (25) isimli vatandaşa yönelik sözleri nedeniyle yargılanmasına başlandı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 'yolsuzluk' ve 'casusluk' suçundan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatı ise duruşmaya mazeret dilekçesi sunarak katılmadı. Duruşmada savunma yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, davanın düşürülmesini talep etti.

Davada düşme kararı verildi

Kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçun ön ödeme kapsamında kaldığı ve söz konusu ödeme miktarı olan 12 bin 690 liranın İmamoğlu tarafından avukatları aracılığıyla yatırıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu 'şüpheli', Serkan Şahin ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda müşteki ile İmamoğlu'nun tesadüfen karşılaştığı, müştekinin İmamoğlu'na 3-5 metre mesafedeyken bir başkasıyla "Burada geziyor da, şehit oldu askerimiz ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı" şeklinde konuştuğu, İmamoğlu'nun bu sözleri duyması üzerine, "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" dediği ve bunun üzerine müşteki Serkan Şahin'in şikayetçi olduğu anlatıldı.

"Müştekinin şahsına değil, eylemine yönelik olarak dile getirdim"

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun da ifadesine yer verildi. İmamoğlu, "Sarf edilen sözler, müştekinin onur, şeref, ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Nezaket dışı, kaba söz niteliğindedir. Sarf edilen sözleri müştekinin şahsına değil, eylemine yönelik olarak dile getirdim" dedi.

Uzlaşma sağlanamadığı belirtildi

Öte yandan iddianamede soruşturmaya konu suçun uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Mahkeme, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'vatandaşa hakaret' davası düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:18:46. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "vatandaşa hakaret" davası düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.