Ekrem İmamoğlu Savcılığa İfade Vermek Üzere Çağrıldı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Savcılığa İfade Vermek Üzere Çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler sarfettiği için savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Hakkında re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde İmamoğlu, iki suçlamadan dolayı ifadesinin alınması için 31 Ocak'ta savcılığa gidecek.

28.01.2025 14:24
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Katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği ve bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişilerin hedef gösterilmesi gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu, 2 suçtan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu Savcılığa İfade Vermek Üzere Çağrıldı - Son Dakika

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