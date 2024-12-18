Ekspertiz Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika
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Ekspertiz Dolandırıcılığı İddiası

Ekspertiz Dolandırıcılığı İddiası

Avcılar'daki ekspertiz firmasında dolandırıcılık yapıldığı öne sürüldü. Araç sahibi mağdur oldu.

18.12.2024 16:23
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Avcılar'daki bir ekspertiz firmasına satış öncesi aracını getiren kişiye iddiaya göre motorunda yağ olduğunu ve aracını uyguna verirse satın alabileceğini söyleyendi. Firmaya 9 bin TL ödeme yapan araç sahibi alıcının satıştan vazgeçmesi üzerine mağduriyet yaşadı. Araç sahibinin dolandırıldığını söyleyen farklı bir ekspertiz firması sahibi, "Ekspertiz, araç sahibi ve alıcıya araçta yoğun bir şekilde yağ ve 400 bin TL'lik masraf olduğunu söylüyor. Hiç bir ekspertiz aracın masrafıyla ilgili yorum yapamaz. Burada belli ki bir dolandırıcılık var" dedi.

Olay, geçen 14 Aralık cumartesi günü meydana geldi. Aracını satmak isteyen Tuncay Sevimli bir alıcıyla anlaştı. Alıcı, Sevimli'ye aracını Avcılar'daki tanıdık ekspertiz firmasına getirmesini söyledi. Burada yapılan incelemede araç sahibine motorda yağ olduğu ve ilerleyen zamanlarda araca zarar verebileceği bilgisi verildi. Bunu duyan alıcı ise aracı satın almaktan vazgeçtiğini belirtip Sevimli'den ödeyeceği ekspertiz parasını geri istedi. Sevimli aracında sorun olmadığını, eksper parasını ödemek zorunda olduğunu ve mağdur olduğunu dile getirdi. Ardından ekspertiz firması yetkilisi de 13 bin 500 TL olan ücreti 9 bin TL'ye düşüreceğini ifade etti. Yetkili mağdur olan araç sahibi Sevimli'ye bu sıkıntının ilerde 300-400 bin TL'ye kadar masraf çıkarabileceğini, eğer indirim yaparsa aracı satın alabileceğini söyledi. Bunun üzerine Sevimli, aracını önce 2 ustaya ardından servise ve farklı bir ekspertiz firmasına götürüp kontrol ettirdi ve herhangi bir sorun olmadığını öğrendi. Araç sahibi Tuncay Sevimli ekspertiz firmalarının sonuçlarının birbirini tutması gerektiğini ve herkesin eksper açmamasını dile getirdi.

"Ustalar aracıma bakıp sorun olmadığını söylediler"

Aracına ekspertiz yaptıran Tuncay Sevimli, "Aracımı satmak için biriyle anlaştık. Sonra ekspere sokmak istedi. Buluşmak istediği yerde ekspertize girdik. Ekspertiz aracımı kontrol ettikten sonra sorunların en altına da 'araç motor suyuna aşırı derecede yağ karışmıştır' yazdı. Ardından ayrıldık ve karşı tarafa 9 bin lira eksper parasını ben ödemek zorunda kaldım. Daha sonra aracımı böyle bir problem var mı diye iki farklı ustaya gösterdim. Ustalar aracıma bakıp sorun olmadığını söylediler. Sonra bir arkadaşım beni farklı bir yere götürüp test yaptırdı. Testin sonucunda motorumda yağ çıkmadı. Ben şüphelenmeye başladım. O ekspertiz firmasını geri arayıp durumu anlattım. Onlar da 'yapabileceğimiz bir şey yok, bizim testlerimiz böyle çıkar' dedi. Ben mağduriyetimi gidermelerini istediğimde tüketici hakem heyetine başvurabilirsin dediler. Eksper bana 'eğer bu sıkıntı motora giderse motorun revize edilmediğini, motorun değiştiğini, motor değişimine giderse 300-400 bin TL'yi bulabileceğini söylediler. Onlar böyle söyleyince alıcı aracı almaktan vazgeçti ve parasını istedi. Ekspertiz firmalarının sonuçlarının birbirini tutmalı. Biri değişen yazmışsa diğeri sök tak yazamaz. Bu işin kesin bir sonucu vardır. Herkes eksper açmamalı" şeklinde konuştu.

"Araç sahibine aracın fiyatını indirirsen alabiliriz diyorlar"

Araç sahibinin dolandırıldığını söyleyen farklı bir ekspertiz firması sahibi Ersin Hasan, "Araç bize gelmeden önce farklı bir ekspertiz firmasına gitmiş. Ekspertiz yapan arkadaşlar sorun varmış gibi gösteriyor. Aslında aracı ekspertize gönderen kişi ile birbirlerini tanıyorlar. Tanıdık diye araç sahibini o ekspertize yönlendiriyorlar. Ekspertiz aracın motor contasının yanmış olduğunu, suya yoğun şekilde yağ karışımı olduğunu tespit ediyor. Ekspertiz, araç sahibi ve alıcıya araçta yoğun bir şekilde yağ ve 400 bin TL'lik masraf olduğunu söylüyor. Hiç bir ekspertiz aracın masrafıyla ilgili yorum yapamaz. Burada belli ki bir dolandırıcılık var. Araç sahibine aracın fiyatını indirirsen alabiliriz diyorlar. Araç sahibi bunu kabul etmiyor. Aracın ekspertiz paket fiyatı 13 bin 500 TL, fakat burada bir mağduriyet yaşanmış deyip araç sahibini kandırarak 9 bin TL almışlar. Araç ekspertizden çıktıktan sonra parasını araç sahibi ödüyor. Daha sonra aracı bir servise götürüyor. Servis, aracın contasında herhangi bir yanık olmadığını söylüyor. Daha sonra bize geliyor. Biz araçta cihazla kontrol yaptığımızda herhangi bir sorun olmadığını gördük. Araç sahibi kandırılarak dolandırıcılık yapılmış. Ekspertize gitmeden önce aracınızla ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. Bir ekspertiz aracınızda sorun olduğunu söylediğinde araç sahibi olarak itiraz edebilirsiniz. Ekspertiz araçla ilgili bilgisi olmayan kişileri bu şekilde dolandırıp parasını alıyorlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekspertiz Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika

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