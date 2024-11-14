Elazığ Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Adliyesi önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile şahıslar ayrılırken kavgada 3 kişi, darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ Adliyesi'nde Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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