Elazığ Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı

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Elazığ Belediyesi; bazı sosyal medya platformlarında "Elazığ'da büyük fırsat. Elazığ ulaşımın yıl dönümünde toplu taşımada 1 yıl boyunca sınırsız seyahat" şeklinde paylaşımda bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşların, bu tür taleplere karşı dikkatli olması istendi.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bazı kişi ya da kişilerce, 'Elazığ'da büyük fırsat. Elazığ ulaşımın yıl dönümü şerefine sınırlı sayıda üretilen El-Kart'ı kazanın ve toplu taşımada 1 yıl boyunca sınırsız seyahat edin. Sadece 77 liraya bu özel fırsatı kaçırmayın.' şeklinde paylaşımlarda bulunularak siber dolandırıcılık yapma girişimleri tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın sosyal medya mecralarında bu ve buna benzer reklam, ilan, haber gibi paylaşımlara inanmamalarını, Belediyemiz bünyesinde böylesi çalışmaların ya da kampanyaların olmadığını ve bu tür uygulamaların sadece kurumumuzun resmi hesapları üzerinden duyurulduğunu vurgulayarak vatandaşlarımızın dolandırıcılık mağduru olmaması için bu tür tuzaklara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ