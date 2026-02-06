Elazığ\'da Ramazan denetimleri artırıldı

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki denetimlerini artırdı.

Kamu düzenini sağlayarak vatandaşların huzurunu korumak için çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerini, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla ekipler, kent genelinde faaliyetlerini sürdüren zincir marketlerde ürünlerin fiyat etiketlerinin görünür olup olmadığı, etiketlerin mevzuata uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulup sunulmadığı ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği konularında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca raf düzeni, depolama koşulları, gıda güvenliği standartları da kontrol edilerek vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı gerekli uyarılar yapıldı, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin vatandaşların halk sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtildi. - ELAZIĞ