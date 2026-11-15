Elazığ Çaydaçıra'da bodrumda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Çaydaçıra'da bodrumda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ Çaydaçıra\'da bodrumda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ Çaydaçıra\'da bodrumda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Haber Videosu

Elazığ Çaydaçıra'da bir binanın bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da bir binanın bodrum kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Çaydaçıra Mahallesi 4118. Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bodrum kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından dolayı, binayı dumanlar kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen bir vatandaş ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaİtfaiyeElazığSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
Fırat Nehri’nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti 14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
16:08
Beşiktaş’ın efsanesi kebapçı oldu Fiyatları görenler şokta
Beşiktaş'ın efsanesi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta
15:58
Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu Bu kez bakın ne yaptı
Liverpool maçındaki tepkisi olay olmuştu! Bu kez bakın ne yaptı
15:55
Saddam Hüseyin’in generaliydi Şimdi İstanbul’da yaptığı işe bakın
Saddam Hüseyin'in generaliydi! Şimdi İstanbul'da yaptığı işe bakın
15:40
Bakan Şimşek’ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
Bakan Şimşek'ten milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama: Herkese dokunulacak
15:29
Kahramanmaraş’ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
Kahramanmaraş'ta şap hastalığı: 37 mahallede karantina başladı
15:04
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir
İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
14:50
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 16:26:32. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ Çaydaçıra'da bodrumda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android