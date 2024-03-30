Elazığ\'da 1 milyon 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir milyon 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 29 Mart'ta 1 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, bir milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ
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Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 38 gram sentetik uyuşturucu, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde tüfekle kendini yaralayan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla çatıya çıkan genç, polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan genç, akşam eşini darp ettiği için gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 32 bin 705'e yükseldi. İsrail ordusunun 176 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basarak bir giyim mağazasına daldı. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Mağazanın camları zarar gördü ancak çevredeki vatandaşlar aracı iterek mağazadan çıkardı. Polis ekipleri olayı incelemeye başladı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bisikletli yaşlı adamın mezarlıkta ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, evine dönerken kaza geçirdiği ortaya çıktı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı Scania marka tır, Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın tekerlekleri altında kalan bisiklet sürücüsü Sinan Camcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Camcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emekli ambulans şoförü olan Sinan Camcı'nın sabah erken saatlerde Selvili Mahallesine giderek mezarlıktaki ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, dönüş yolunda evinin yakınlarında kaza geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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