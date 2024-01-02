Elazığ\'da 138 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 138 kilo skunk ele geçirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine takibe alınan araçta, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan arama neticesinde, dorse tabanında vakumlu poşetler içerisinde; 138 kg skunk ele geçirilmiş ve şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - ELAZIĞ