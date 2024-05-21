Elazığ'da 18 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 18 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ\'da 18 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, polis ekipleri tarafından 13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 18 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan 19 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

21.05.2024 10:16
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Elazığ'da polis ekipleri tarafında yapılan çalışmada, 18 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 13-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 19 şahıs yakalandı. Uygulamada, 15 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 318 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 11 adet kartuş ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 18 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 18 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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