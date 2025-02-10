Elazığ'da 190 Olay, 8 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da 190 Olay, 8 Tutuklama

Elazığ\'da 190 Olay, 8 Tutuklama

Son bir hafta içinde Elazığ'da 190 olay yaşandı, 189 kişi yakalanarak 8'i tutuklandı.

10.02.2025 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da son bir haftada 190 olay meydana gelirken, olaylara karışan 189 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valiliği, kent genelinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-9 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 190 olaya ilişkin 189 şahıs yakalanırken, 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş olaylarında 71 bin 32 şahıs ve 44 bin 445 araç kontrol edildi. Araması olan 515 şahıs yakalanırken, 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kontrol edilen 2 bin 782 araca cezai işlem uygulanırken, 198 araç da trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda 12 adet tabanca, 7 adet tüfek, 4 adet kesici alet, 329 adet fişek, 26 adet boş mühimmat kovanı, 2 ton kaçak sakatat, 45 adet elektronik nargile likiti, 30 bin 800 adet makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü, 2 adet sigara sarma makinesi, 6 kilogram nargile kömürü, 909 adet ilaç, 300 adet parfüm, 20 litre etil alkol ve 2 adet viski aroma kiti ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 8 gram esrar, 3 kilo 378 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 34 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Ayrıca bu süre zarfında kaybolan 8 şahıs ile 15 paket gıda malzemesi ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Asayiş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 190 Olay, 8 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:04:00. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 190 Olay, 8 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.