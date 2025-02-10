Elazığ\'da 190 Olay, 8 Tutuklama

3.Sayfa

Elazığ'da son bir haftada 190 olay meydana gelirken, olaylara karışan 189 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valiliği, kent genelinde son bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-9 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 190 olaya ilişkin 189 şahıs yakalanırken, 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş olaylarında 71 bin 32 şahıs ve 44 bin 445 araç kontrol edildi. Araması olan 515 şahıs yakalanırken, 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kontrol edilen 2 bin 782 araca cezai işlem uygulanırken, 198 araç da trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda 12 adet tabanca, 7 adet tüfek, 4 adet kesici alet, 329 adet fişek, 26 adet boş mühimmat kovanı, 2 ton kaçak sakatat, 45 adet elektronik nargile likiti, 30 bin 800 adet makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 40 kilogram nargile tütünü, 2 adet sigara sarma makinesi, 6 kilogram nargile kömürü, 909 adet ilaç, 300 adet parfüm, 20 litre etil alkol ve 2 adet viski aroma kiti ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 8 gram esrar, 3 kilo 378 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 34 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Ayrıca bu süre zarfında kaybolan 8 şahıs ile 15 paket gıda malzemesi ele geçirildi. - ELAZIĞ