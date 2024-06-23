Elazığ'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Elazığ\'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. İlk kaza Şahinkaya mevki kuzey çevre yolunda gerçekleşti ve 4 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

23.06.2024 18:30
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Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Şahinkaya mevki kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 2 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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