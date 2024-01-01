 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da 2024 yılında trafik cezaları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 2024 yılında trafik cezaları arttı

Elazığ'da 2023 yılında son trafik cezası 4 bin 64 lira iken, 2024 yılında ise ilk ceza bin 506 lira olarak uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada, evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yapıldı ve kurallara uymayanlara ceza kesildi. Aracının muayene zamanı geçen ve yaptırmayan bir sürücüye zamlı tarifeyle 2023 yılında 951 lira olan ceza, 2024 yılında bin 506 lira olarak uygulandı.

Elazığ\'da 2024 yılında trafik cezaları arttı
01.01.2024 - 01:26,
Abone Ol

Elazığ'da 2023 yılının son trafik cezası 4 bin 64 lira olurken, 2024 yılının ilk cezası ise bin 506 lira oldu.

Elazığ'da 2024 yılına girerken şehrin birçok noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulama yapıldı. Evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yapan ekipler, kurallara uymayanlara ceza kesti. 2023 yılının son trafik cezası alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira oldu. 2024 yılının ilk cezası ise saat 00.01'de muayenesiz araç kullanmaktan kesildi. Aracının muayene zamanı geçen ve yaptırmayan sürücü B.F.'ye zamlı tarifeyle 2023 yılında 951 lira olan ceza, bin 506 lira olarak uygulandı. Sürücü bir dakika ile 555 lira fazla ceza yemiş oldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 2024 yılında trafik cezaları arttı - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:38:57. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 2024 yılında trafik cezaları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement