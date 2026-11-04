Elazığ'da 25 günlük çalışmada 109 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Elazığ'da 25 günlük çalışmada 109 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Elazığ\'da 25 günlük çalışmada 109 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Elazığ genelinde 25 gün süren çalışmada haklarında arama kararı bulunan 109 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi; operasyonlarda 25 ruhsatsız tabanca ve 18 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 109 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, kent genelinde son 25 gün içerisinde çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı çıkartılan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 109 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 43 şahıs, 25 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 261 adet fişek ve 18 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da 25 günlük çalışmada 109 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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